Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Фото: ТАСС/Saeed Qaq

Алжир подал официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "аш-Шурук".

"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", – приводят слова специального посланника МИД государства по международному партнерству Лейлы Заруки.

В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с заявлением, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС. По его словам, для этого решения существуют почти все нужные условия.

После этого российский посол в Алжире Валерьян Шуваев отметил, что РФ не возражает против присоединения этой арабской страны к межгосударственному объединению.

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