Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал, заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

"Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, <...> выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон, самоустраняясь в работе "квартета" по ближневосточному урегулированию, намерен полностью "приватизировать" арабо-израильское досье. Однако такие сложные конфликтные узлы в одиночку невозможно решить, подчеркнул Сафронков.

Ранее ветеран американской разведки Пол Пиллар заявил, что США следует поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Пиллар уверен, что политика Вашингтона в отношении ближневосточных стран в ближайшие годы должна базироваться на усвоении уроков, а не на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе.

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