10:25Политика
Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния России
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Итальянский генерал Джованни Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке в связи с растущим влиянием Москвы и Тегерана. Об этом сообщает газета Repubblica.
"Ирак – одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой – располагается довольно ограниченный военный контингент Альянса", – заявил Ианнуччи.
Генерал подчеркнул, что действия НАТО в настоящее время направлены на недопущение прошлых ошибок.
"Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", – добавил он.
Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию. По его словам, российская сторона готова оказать содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии.
Кинщак добавил, что Москва также окажет Багдаду содействие в обучении персонала в профильных вузах РФ по соответствующим специальностям.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!