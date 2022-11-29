Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния России

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Итальянский генерал Джованни Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке в связи с растущим влиянием Москвы и Тегерана. Об этом сообщает газета Repubblica.

"Ирак – одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой – располагается довольно ограниченный военный контингент Альянса", – заявил Ианнуччи.

Генерал подчеркнул, что действия НАТО в настоящее время направлены на недопущение прошлых ошибок.

"Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", – добавил он.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию. По его словам, российская сторона готова оказать содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии.

Кинщак добавил, что Москва также окажет Багдаду содействие в обучении персонала в профильных вузах РФ по соответствующим специальностям.

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