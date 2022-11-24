За активизацией курдов в Сирии и Ираке могут стоять США – Лаврентьев

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

За активизацией курдов в Ираке и Сирии, вероятно, стоит "опытный дирижер" в лице Соединенных Штатов, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в иракском Курдистане – мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так. <...> Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Лаврентьева, Запад рассматривает сирийское досье как дополнительный фронт против России на фоне специальной военной операции на Украине. Он также напомнил, что Турция напрямую обвинила США в поддержке тех, кто стоит за терактами, поскольку в Анкаре знают, что без отмашки Вашингтона курды вряд ли пошли бы на резонансные атаки.

Ранее Лаврентьев сообщил, что Россия попросила турецкую сторону быть более сдержанной, чтобы не допустить эскалации по всей территории Сирии. По его словам, в Москве считают, что сейчас необходимо прийти к нужному решению, в том числе и по курдскому вопросу.

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