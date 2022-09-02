В МИД заявили о готовности России поставлять изотопную продукцию в Ирак

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Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона также окажет Багдаду содействие в обучении персонала в профильных вузах РФ по соответствующим специальностям.

По словам Кинщака, сейчас профильные ведомства России и Ирана ведут совместную работу по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и готовятся к подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.

Ранее сообщалось, что Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Как уточнял представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави, в документе закрепляется механизм поставок, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами.