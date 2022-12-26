Ветеран ЦРУ посоветовал США поучиться у России дипломатии на Ближнем Востоке

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Соединенным Штатам стоит поучиться у России в сфере сотрудничества и взаимодействия со странами Ближнего Востока, заявил ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Он подчеркнул, что Москва продолжает демонстрировать мастерство в работе с ближневосточными государствами, а недавняя поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, считает Пиллар, является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике.

По словам ветерана ЦРУ, в отношениях с Ближним Востоком США продолжают оставаться "самой сдержанной внешней державой". Он считает, что это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.

Пиллар уверен, что политика Вашингтона в отношении ближневосточных стран в ближайшие годы должна базироваться на усвоении уроков, а не на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе.

"Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как жестко разделенный на друзей и врагов", – написал Пиллар в своей статье для The National Interest.

Ранее эксперты Европейского совета по международным отношениям заявили, что поддержка России со стороны Саудовской Аравии и Ирана привела к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке.

Политологи отметили, что в большинстве конфликтов Эр-Рияд и Тегеран выступают на противоположных сторонах, однако в данном случае они оказывают помощь Москве, чтобы укрепить свое влияние против Вашингтона.



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