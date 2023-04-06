В Израиле обвинили ХАМАС в обстреле севера страны

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Армия Израиля заявила, что атаку на государство с территории Ливана произвели группировки палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря армии, контр-адмирала Даниэля Хагари.

По его словам, израильская армия также изучает причастность Ирана к этой атаке.

"Произошло событие, у которого много аспектов, но совершено это одной организацией – палестинские группировки ХАМАС стреляли из Ливана, мы выясняем причастность Ирана. На государстве Ливан лежит ответственность, когда с его территории ведется огонь", – подчеркнул Хагари.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана. Он подчеркнул, что у Иерусалима есть полное право защищать себя от агрессии.

Накануне израильская армия рассказала, что девять снарядов были выпущены из сектора Газа по стране, четыре из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Ракеты были направлены в район Сдерота, они рухнули на открытой местности.

Уже 6 апреля израильские бойцы атаковали по окраинам населенного пункта недалеко от города Тир в южной части Ливана.

В пресс-службе армии обороны Израиля в четверг заявили, что с территории Ливана по Израилю выпустили не менее 34 ракет. 25 снарядов были перехвачены системой ПВО.

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