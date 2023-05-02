01:46Происшествия
Один человек погиб и семеро пострадали из-за атаки Израиля на сирийский Алеппо – СМИ
Фото: depositphotos/trekandshoot
Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо. Об этом со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает РИА Новости.
"При отражении атаки погиб один сирийский военнослужащий, еще семеро, в том числе двое мирных граждан, получили ранения", – заявил источник телеканала.
Ракетная атака была совершена в ночь на 2 мая, средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.
В результате атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб, он прекратил работу.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли из-за израильской ракетной атаки по южной части Сирии и окрестностям Дамаска. До этого в результате ракетной атаки Израиля на провинцию Хомс в центральной части Сирии пострадали пятеро военнослужащих.
Политолог – об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Читайте также