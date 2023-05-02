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01:46

Происшествия

Один человек погиб и семеро пострадали из-за атаки Израиля на сирийский Алеппо – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо. Об этом со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает РИА Новости.

"При отражении атаки погиб один сирийский военнослужащий, еще семеро, в том числе двое мирных граждан, получили ранения", – заявил источник телеканала.

Ракетная атака была совершена в ночь на 2 мая, средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.

В результате атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб, он прекратил работу.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли из-за израильской ракетной атаки по южной части Сирии и окрестностям Дамаска. До этого в результате ракетной атаки Израиля на провинцию Хомс в центральной части Сирии пострадали пятеро военнослужащих.

Политолог – об обострении ситуации на Ближнем Востоке

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