Сирия выпустила ракеты по Голанским высотам в Израиле

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Сирия выпустила две ракеты в сторону Голанских высот на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Кан".

Отмечается, что один из снарядов упал на открытой местности, а второй, вероятно, в Иордании. На территории Израиля сработала система оповещения о ракетном ударе.

Между тем, по данным Армим обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирийской стороной было выпущено в общей сложности три ракеты. Системы ПРО для перехвата ракет Израилем при этом не использовались.

Как пишет ТАСС, в ответ на обстрел израильская армия из танков обстреляла район в Сирии, откуда были выпущены ракеты.

4 апреля сообщалось, что Израиль со стороны Голанских высот обстрелял южную часть Сирии и окрестности Дамаска. Средства ПВО страны сбили большинство выпущенных ракет, однако все же погибли два мирных жителя.



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