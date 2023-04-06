Не менее 34 ракет выпустили с территории Ливана по Израилю

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

С территории Ливана по Израилю выпустили не менее 34 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

По данным израильской армии, сирена прозвучала в районе Западной Галилеи, которая располагается на севере Израиля у границы с Ливаном.

"25 ракет были перехвачены системой ПВО армии обороны Израиля", – отметили в сообщении.

Кроме того, пять ракет упали на территории Израиля, однако местонахождение еще четырех ракет в настоящее время уточняется.

Ранее армия Израиля сообщила, что девять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю, четыре из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Ракеты были направлены в сторону района Сдерота и упали на открытой местности.

6 апреля израильские военные обстреляли окраины населенного пункта вблизи города Тир в южной части Ливана.

Израильские СМИ утверждают, что Ливан выпустил по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной частей Галилеи на севере Израиля несколько десятков ракет.



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