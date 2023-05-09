Девять палестинцев погибли в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля

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Девять граждан Палестины погибли в результате обстрела по сектору Газа со стороны Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на палестинский Минздрав.

Также сообщается о нескольких пострадавших в результате израильской воздушной атаки.

Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила о нанесении ударов по целям группировки "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

Ранее СМИ сообщали о том, что один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо. Ракетная атака была совершена в ночь на 2 мая, средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.

До этого сообщалось, что два мирных жителя погибли из-за израильской ракетной атаки по южной части Сирии и окрестностям Дамаска.

Израиль атаковал три объекта ХАМАС в Ливане и 10 целей в Газе за ночь – СМИ