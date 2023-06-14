Израиль наносит авиаудары по целям близ столицы Сирии – СМИ

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Израиль наносит ракетные удары по целям вблизи столицы Сирии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

"Сирийские зенитчики отражают ракетную атаку израильского противника, который наносит удары по окрестностям Дамаска", – указано в сообщении.

Отмечается, что силы ПВО Сирии сбили часть ракет. При этом взрывы были слышны в окрестностях Дамаска.

Сведений об ущербе или пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо. Ракетная атака была совершена в ночь на 2 мая, средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.



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