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Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

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Сектор Газа нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего за сутки с территории выпустили 469 ракет. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами ПВО "Железный купол", но около сотни ракет упали на израильской территории.

В основном, они взорвались на открытой местности, но сообщается и о нескольких попаданиях по жилым домам. В Тель-Авиве слышали как минимум три взрыва. Людям пришлось укрываться в бомбоубежищах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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