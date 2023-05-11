Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

Сектор Газа нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего за сутки с территории выпустили 469 ракет. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами ПВО "Железный купол", но около сотни ракет упали на израильской территории.

В основном, они взорвались на открытой местности, но сообщается и о нескольких попаданиях по жилым домам. В Тель-Авиве слышали как минимум три взрыва. Людям пришлось укрываться в бомбоубежищах.

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