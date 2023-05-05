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05 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже почти 1 млн руб

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже почти 1 млн руб

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже почти 1 миллиона рублей. Предполагаемого вора зафиксировала камера наблюдения. Об этом сообщили в МВД по Московской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Москве в квартире своего знакомого. Со слов задержанного, похищенные деньги он потратил на личные нужды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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