Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресненский суд Москвы отправил под стражу троих подозреваемых, которых ранее задержали за нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа", – поделилась собеседница агентства.

Злоумышленников арестовали до 2 июля.

По предварительным данным, они напали на спортсмена в ночь на 2 мая недалеко от ресторана на Большой Никитской улице в Москве. В результате этого Швед получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. По факту произошедшего завели уголовное дело.

"Московский патруль": до 12 лет тюрьмы грозит подозреваемым в избиении баскетболиста ЦСКА