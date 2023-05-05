Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

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Пресненский суд Москвы отправил под стражу одного из троих подозреваемых, ранее задержанных за нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Писарева Г. В., обвиняемого в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа", – передает агентство.

Ранее сообщалось, что на спортсмена напали на Большой Никитской улице в Москве. Он получил черепно-мозговую травму и был отправлен в больницу.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемых задержали 3 мая.

Фигурантам дела о нападении на баскетболиста Шведа предъявили обвинение