Пожар в административном здании в столичном районе Царицыно был ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Пожар в административном здании с магазином и автосервисом в Москве на Ереванской улице был ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России сообщает ТАСС.

"В 00:14 пожар ликвидирован", – указано в сообщении.

Пожар произошел в здании в столичном районе Царицыно по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1. Люди были выведены из здания, пострадавших в происшествии нет.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 15 единиц техники.



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