Площадь пожара в административном здании в Москве составила 300 "квадратов"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь пожара в административном здании с магазином и автосервисом в Москве на Ереванской улице составила 300 квадратный метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительной информации, площадь пожара 300 квадратных метров", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании в столичном районе Царицыно по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1.

В пресс-службе МЧС по столице добавили, что люди из горящего здания были выведены. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, сил и средств для ликвидации возгорания достаточно. Сведений о пострадавших не поступало.

Из-за возгорания на Ереванской улице, в районе дома 17, строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту, передает столичный Дептранс.