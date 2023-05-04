Движение на Ереванской улице перекрыли из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение на Ереванской улице в Москве перекрыли из-за пожара, сообщает столичный Дептранс.

"В связи с пожаром по адресу Ереванская улица, 17 движение по Ереванской улице полностью перекрыто", – отметили в ведомстве.

Пожар произошел в административном здании в столичном районе Царицыно.

В пресс-службе МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в административном здании по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1.

В ведомстве подчеркнули, что из здания вывели людей. На месте ЧП работаю пожарно-спасательные подразделения, сил и средств достаточно. Кроме того, сведений о пострадавших не поступало.

В столичном Дептрансе заявили, что из-за происшествия на Ереванской улице, в районе дома 17, строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.

