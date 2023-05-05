Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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05 мая, 21:45

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

Адвокат попросил суд заменить домашний арест для Блиновской

"Московский патруль": ФНС заблокировала все операции по счетам Инстасамки

Помощница Пугачевой сообщила о прибытии певицы в Москву

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

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ФНС приостановила операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой

Блогера Блиновскую могут отправить в СИЗО – СМИ

Блогер Елена Блиновская уже неделю находится под домашним арестом. Клеткой для нее стал коттедж в подмосковной Истре стоимостью почти 700 миллионов рублей.

Ногу блогера "украшает" браслет ФСИН со специальным тепловым датчиком, в котором можно даже плавать в бассейне.

Накануне появилась информация, что она отдала указания кураторам остановить продажи своих марафонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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