05 мая, 21:45Шоу-бизнес
"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом
Блогер Елена Блиновская уже неделю находится под домашним арестом. Клеткой для нее стал коттедж в подмосковной Истре стоимостью почти 700 миллионов рублей.
Ногу блогера "украшает" браслет ФСИН со специальным тепловым датчиком, в котором можно даже плавать в бассейне.
Накануне появилась информация, что она отдала указания кураторам остановить продажи своих марафонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль