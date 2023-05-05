"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

Блогер Елена Блиновская уже неделю находится под домашним арестом. Клеткой для нее стал коттедж в подмосковной Истре стоимостью почти 700 миллионов рублей.

Ногу блогера "украшает" браслет ФСИН со специальным тепловым датчиком, в котором можно даже плавать в бассейне.

Накануне появилась информация, что она отдала указания кураторам остановить продажи своих марафонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

