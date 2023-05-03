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Шоу-бизнес

Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

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Блогер Александра Митрошина, которая попала под пристальное внимание налоговой, сообщила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег.

В настоящее время Митрошина живет в Дубае, куда уехала, по собственному признанию, задолго до начала налоговой проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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