Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина, которая попала под пристальное внимание налоговой, сообщила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег.

В настоящее время Митрошина живет в Дубае, куда уехала, по собственному признанию, задолго до начала налоговой проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.