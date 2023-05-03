ФНС приостановила все операции по банковским счетам певицы Инстасамки – СМИ

Фото: instargram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka

Все операции по банковским счетам рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) были приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что она фигурировала в черных списках блогеров, которых планировали проверить на неуплату налогов и на отмывание денежных средств.

До этого один из ее концертов был отменен по независящим от организаторов причинам.

В феврале концерты Инстасамки и Moneyken (Олег Еропкин) были отменены в Курской области. В региональном Минкульте отметили, что тексты песен исполнителей не соответствуют культурной политике области.

Ранее сообщалось, что ФНС приостановила операции со счетами компаний, принадлежащих блогеру Оксане Самойловой.

До этого отмечалось, что более 30 блогеров могут проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В список блогеров-миллионников, который был составлен МВД РФ, вошли Гусейн Гасанов, Инстасамка и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтверждала, что ФНС начала блокировку счетов некоторых блогеров, но каких именно, не уточняла. По ее словам, многие годы деятельности блогеров не уделяли внимание, но в будущем станет известно о новых случаях неуплаты налогов.



Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов