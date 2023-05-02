Прощание с Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прощание с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в столице.

"Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище", – передает ТАСС сообщение Дома моды Валентина Юдашкина.

Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет.

Позже стало известно, что за два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу. Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.



Скончался российский кутюрье Валентин Юдашкин