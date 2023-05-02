Путин соболезнует в связи со смертью Валентина Юдашкина – Песков

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Владимир Путин соболезнует в связи со смертью российского модельера Валентина Юдашкина, в ближайшее время его родственникам будет направлена соответствующая телеграмма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи", – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Юдашкин занимался воспитанием чувства прекрасного у молодого поколения россиян, внес большой вклад в развитие российского искусства, а также сыграл важную роль в продвижении российской культуры за рубежом.

"Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", – подытожил Песков.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. Позже стало известно, что за два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу. Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.



Скончался модельер Валентин Юдашкин