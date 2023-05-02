14:16Культура
Состояние модельера Юдашкина резко ухудшилось несколько дней назад – СМИ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин уехал в больницу два дня назад, 30 апреля. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, у Юдашкина резко ухудшилось состояние, в связи с чем было принято решение отправить его в больницу. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти модельера, указано в материале.
Отмечается, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в столичном онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты. Это делалось для предотвращения распространения метастаз в организме.
Близкие и семья Юдашкина планировали отправить модельера на лечение за границу, но иностранные медики не решились браться за него.
Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что Юдашкин был олицетворением культуры России. Он назвал большой трагедией то, что в один момент и именно сейчас, когда России так нужна красота, уходят такие талантливые люди.
О смерти модельера стало известно 2 мая, об этом рассказала его супруга. Он скончался на 60-м году жизни.
Умер модельер Валентин Юдашкин