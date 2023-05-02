Владислав Лисовец назвал Юдашкина олицетворением культуры России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с Москвой 24 назвал Валентина Юдашкина олицетворением культуры России.

"Вы знаете, человек невероятной культуры, человек – олицетворение культуры России, той, которая у нас была еще до революции. Интеллигентный, сдержанный, нежный, воспитанный, улыбчивый, талантливый", – заявил он.

Лисовец напомнил, что Юдашкин помогал всем российским артистам выглядеть шикарно. По его словам, он дружил абсолютно со всеми, был очень толерантным, аккуратным и трогательным.

Стилист назвал большой трагедией то, что в один момент и именно сейчас, когда России так нужна красота, уходят такие талантливые люди.

Модельер Маша Цигаль также выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина. По ее словам, новость о смерти модельера шокировала ее, особенно после того, как на днях из жизни ушел Вячеслав Зайцев.

"А сегодня Валентин Юдашкин. Я хочу сказать, что у меня остались только очень приятные воспоминания о Валентине. Я не очень хорошо была с ним знакома, но он дал мне рекомендацию в Ассоциацию высокой моды и Прет-а-порте, как дизайнера порекомендовал меня. Это сейчас очень много дизайнеров, а когда я начинала, вообще дизайнеров практически не было. Валентин действительно был одним из нескольких дизайнеров, которые в принципе существовали", – рассказала она Москве 24.

По ее мнению, Юдашкин делал красивые шоу и стоял у истоков русской моды.

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Последние годы он боролся с онкологией.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года. В 1986 году успешно закончил Московский индустриальный техникум. Первая коллекция модельера была представлена в 1991 году в Париже.

В 1999 году Юдашкин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а в 2012 году стал академиком Российской академии художеств.



"Интервью": "Танец как любовь" – Валентин Юдашкин