"Такие остаются навсегда": каким друзья и близкие запомнят Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы он боролся онкологией. Как друзья и коллеги кутюрье отреагировали на его смерть – в материале Москвы 24.

Борьба с раком

Валентина Юдашкина госпитализировали 30 апреля после того, как его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались спасти жизнь модельера, однако сделать это не удалось.

С 2016 года Юдашкин боролся с раком почки, в последнее время он проходил терапию в московском онкоцентре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты. По данным СМИ, у семьи кутюрье были планы отправить его лечиться за границу, но зарубежные медики побоялись браться за такой сложный случай.

По данным источника РЕН ТВ, метастазы распространились по всему организму Юдашкина, включая головной мозг. Лучевая терапия не принесла желаемого эффекта.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковной Баковке. В 1986 году он с отличием закончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, проходил преддипломную практику у Вячеслава Зайцева, а через семь лет открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin. Впоследствии бренд был представлен не только в России, но и за рубежом. Юдашкин – заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.

"Ни разу никому не сделал плохо"

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Валентина Юдашкина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи.

"Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства, в распространение очень высоких норм искусства по российским регионам в плане воспитания молодого поколения – всем этим он занимался. <…> И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль. <…> Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", – подчеркнул представитель Кремля.

Модельер Маша Цигаль подчеркнула, что у нее остались только приятные воспоминания о кутюрье. "Валентин действительно был одним из нескольких дизайнеров, которые в принципе существовали. Он создавал такие красивые шоу, стоял у истоков русской моды. Делал из моды праздник", – рассказала она Москве 24.

Стилист Владислав Лисовец назвал Юдашкина олицетворением культуры России.





Владислав Лисовец стилист Интеллигентный, нежный, сдержанный, воспитанный, улыбчивый, талантливый. Человек, который помогал всем российским артистам выглядеть шикарно. Он дружил абсолютно со всеми.

Скончался модельер Валентин Юдашкин

Соболезнования семье модельера принес юморист Владимир Винокур. "Ушел из жизни скромный и очень талантливый человек, которого знала не только Россия, но и весь мир", – сказал он телеканалу Москва 24.

Певец Владимир Пресняков признался, что он в шоке от новости о смерти Валентина Юдашкина – кутюрье был другом артиста.





Владимир Пресняков певец Я в шоке, это неожиданно для меня. Как раз он пошел на поправку, я знал об этом, и так он себя здорово чувствовал. Это единственный человек в моей жизни, который ни разу никому не сделал плохо. Уникальное качество, я таких людей больше не встречал.

Нелли Кобзон также вспомнила, что совсем недавно модельер "потрясающе выглядел, был в хорошем настроении". "Я тогда подумала: "Слава богу, пронесло. Слава богу, он выздоровел. И вдруг такие ужасные вести", – сказала вдова Иосифа Кобзона в беседе с ТАСС. Она добавила, что смерть кутюрье стала для нее "личной потерей", так как дружила с ним больше 20 лет.

Соболезнования принес и певец Филипп Киркоров. В своих соцсетях он опубликовал совместную фотографию с модельером. "Такие звезды и легенды не уходят... такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг!" – написал Киркоров.

В свою очередь, историк моды Александр Васильев в беседе с телеканалом "360" напомнил, что незадолго до смерти Юдашкина ушел из жизни кутюрье Вячеслав Зайцев.

"Мне даже как-то неловко сейчас это говорить, потому что интерес к моде в России огромен, и приемников у этих людей нет. Они были большими тружениками, большими гениями, и мне чрезвычайно грустно все это сегодня произносить", – отметил Васильев.

Историк назвал Юдашкина "гламурным максималистом". По его словам, творчество модельера было очень востребовано на Западе, где его показы проходили с большим успехом.

