"Такие остаются навсегда": каким друзья и близкие запомнят Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы он боролся онкологией. Как друзья и коллеги кутюрье отреагировали на его смерть – в материале Москвы 24.
Борьба с раком
Валентина Юдашкина госпитализировали 30 апреля после того, как его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались спасти жизнь модельера, однако сделать это не удалось.
С 2016 года Юдашкин боролся с раком почки, в последнее время он проходил терапию в московском онкоцентре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты. По данным СМИ, у семьи кутюрье были планы отправить его лечиться за границу, но зарубежные медики побоялись браться за такой сложный случай.
По данным источника РЕН ТВ, метастазы распространились по всему организму Юдашкина, включая головной мозг. Лучевая терапия не принесла желаемого эффекта.
"Ни разу никому не сделал плохо"
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Валентина Юдашкина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства, в распространение очень высоких норм искусства по российским регионам в плане воспитания молодого поколения – всем этим он занимался. <…> И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль. <…> Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", – подчеркнул представитель Кремля.
Модельер Маша Цигаль подчеркнула, что у нее остались только приятные воспоминания о кутюрье. "Валентин действительно был одним из нескольких дизайнеров, которые в принципе существовали. Он создавал такие красивые шоу, стоял у истоков русской моды. Делал из моды праздник", – рассказала она Москве 24.
Стилист Владислав Лисовец назвал Юдашкина олицетворением культуры России.
Скончался модельер Валентин Юдашкин
Соболезнования семье модельера принес юморист Владимир Винокур. "Ушел из жизни скромный и очень талантливый человек, которого знала не только Россия, но и весь мир", – сказал он телеканалу Москва 24.
Певец Владимир Пресняков признался, что он в шоке от новости о смерти Валентина Юдашкина – кутюрье был другом артиста.
Нелли Кобзон также вспомнила, что совсем недавно модельер "потрясающе выглядел, был в хорошем настроении". "Я тогда подумала: "Слава богу, пронесло. Слава богу, он выздоровел. И вдруг такие ужасные вести", – сказала вдова Иосифа Кобзона в беседе с ТАСС. Она добавила, что смерть кутюрье стала для нее "личной потерей", так как дружила с ним больше 20 лет.
Соболезнования принес и певец Филипп Киркоров. В своих соцсетях он опубликовал совместную фотографию с модельером. "Такие звезды и легенды не уходят... такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг!" – написал Киркоров.
В свою очередь, историк моды Александр Васильев в беседе с телеканалом "360" напомнил, что незадолго до смерти Юдашкина ушел из жизни кутюрье Вячеслав Зайцев.
"Мне даже как-то неловко сейчас это говорить, потому что интерес к моде в России огромен, и приемников у этих людей нет. Они были большими тружениками, большими гениями, и мне чрезвычайно грустно все это сегодня произносить", – отметил Васильев.
Историк назвал Юдашкина "гламурным максималистом". По его словам, творчество модельера было очень востребовано на Западе, где его показы проходили с большим успехом.
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