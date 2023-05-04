Адвокат Блиновской попросил заменить домашний арест на запрет определенных действий

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловала избрание меры пресечения в виде домашнего ареста и просит суд заменить ее на запрет определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н. А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской", – цитирует пресс-службу ТАСС.

До этого блогер была отправлена под домашний арест до 26 июля.

Утром 27 апреля Блиновская была задержана на границе с Белоруссией. Поводом для задержания стали ее документы, которые поступили в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

Позже удалось установить, что блогер не покупала билеты в Белоруссии и планировала сбежать из России в Литву.

Адвокат Блиновской заявлял, что она не пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов. По словам защиты блогера, поездка была запланирована до произошедшего, а о возбуждении уголовного дела Блиновская не знала.

Кроме того, отметил защитник, обвиняемая добровольно отдала свой загранпаспорт правоохранителям, а позже перечислила значительную сумму в бюджет.

Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. В СК РФ отмечали, что следователи установят личности граждан, которые предупредили блогера о задержании, так как эта информация являлась следственной тайной, охраняемой законом.

Ранее сообщалось, что в России могут проверить более 30 блогеров-миллионников на причастность к отмыванию денежных средств и неуплате налогов.

В черный список блогеров, составленный МВД РФ, вошли Гусейн Гасанов, российская хип-хоп-исполнительница Инстасамка и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид.



Блогера Блиновскую могут отправить в СИЗО – СМИ