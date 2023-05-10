ФСБ предотвратила поджог на Международном антифашистском фестивале в Самаре

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Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на центральной площади Куйбышева в Самаре во время проведения Международного антифашистского фестиваля в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

Отмечается, что россиянка, являющаяся уроженкой Украины, была задержана по подозрению в приобретении компонентов для приготовления зажигательной смеси, а также сборе и передаче неустановленному лицу информации о военных объектах и местах массового пребывания граждан.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В ее автомобиле также нашли средства мобильной связи, в которых была обнаружена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.

По версии областного УФСБ, задержанная является сторонницей украинских вооруженных формирований. Женщина передавала указанные предметы с целью осуществления поджога на территории площади имени Куйбышева в период проведения Международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая 2023 года. На мероприятии присутствовали более тысячи человек.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ ("Приготовление к террористическому акту"). Подозреваемая заключена под стражу. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению ее возможных сообщников.

Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции Кирилловки. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление во время задержания. Сотрудники спецназа предприняли оперативные действия и лишили его оружия. У мужчины были также изъяты материалы для изготовления взрывчатки.

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