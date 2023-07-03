Посол Палестины призвал международное сообщество отреагировать на вторжение в Дженин

Фото: телеграм-канал Readovka

Палестина призвала международное сообщество отреагировать на вторжение израильской бронетехники в город Дженин, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что Палестина намерена провести консультации с РФ по поводу произошедшего, так как власти государства всегда связываются с Москвой в подобных случаях.

"Завтра будут у нас консультации по этому вопросу", – отметил дипломат.

Посол также не исключил встречи со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, добавив, что он всегда находится с ним на связи.

Президент Палестины Махмуд Аббас обсудил с Владимиром Путиным возможности для созыва ближневосточного квартета в связи с военной операцией Израиля в Дженине, сказал Нофаль.

Отмечалось, что утром в понедельник, 3 июля, в Дженин и палестинский лагерь беженцев вторглись более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. Это произошло в рамках специальной военной операции израильских сил, сообщает Al Arabiya.

Израильские военные, войдя в лагерь, якобы перекрыли к нему дороги и обесточили его. Также на территорию лагеря не пропускали машины скорой помощи. Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, в результате произошедшего погибли 5 палестинцев, не менее 30 арабов получили ранения, добавили в эфире телеканала.

Министерство иностранных дел Палестины возложило на израильские власти ответственность за последствия вторжения военных в лагерь.

С призывом к международным силам незамедлительно вмешаться в ситуацию в том числе выступило внешнеполитическое ведомство Египта. Аналогичное заявление сделал и МИД Иордании, сказали в эфире.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что военные атаковали штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля.

Высокопоставленный правительственный чиновник Израиля заявил, что цель данной операции – покончить с ролью Дженина как города – убежища для террористов. Он добавил, что операция продлится так долго, как это потребуется.



Израиль начал масштабную военную операцию на территории палестинского города Дженин