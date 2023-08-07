Неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины показывает уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением. Об этом пишет американское издание Newsweek.

"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев", – заявил изданию аналитик Дэвис Эллисон.

По его словам, стратегия НАТО никогда не была испытана в конфликте с сильным противником.

Эксперт Пол ван Хофт добавляет, что США смогли добиться успеха во время операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и в войне в Ираке за счет того, что смогли быстро установить превосходство в воздухе.

В публикации подчеркивается, что НАТО всегда полагалось на подобную стратегию и на деле она была опробована только в тех точках мира, где превосходство Альянса в воздухе было почти безраздельным.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что контрнаступление Украины не убедило страны НАТО принять Киев в ряды Альянса. По его словам, смысл контрнаступления ВСУ был в том, чтобы показать, что Украина достойна поддержки со стороны НАТО. Однако они не получили ожидаемой отдачи.



Военнослужащие ВСУ начали жаловаться на тренировки натовских специалистов