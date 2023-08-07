Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны – СМИ

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Лидеры мятежников в Нигере сообщили о закрытии воздушного пространства в стране и заявили, что иностранное государство готовит агрессию против их страны. Об этом сообщает Al-Arabiya.

"Иностранное государство готовится напасть на наши земли", – заявили в Национальном совете спасения родины – правящем органе мятежных сил.

Решением совета было закрыто воздушное пространство страны. При этом мятежники не сообщили о том, какое именно государство собирается напасть на Нигер.

Ранее стало известно, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не готово применить военную силу против мятежников в Нигере. Высокопоставленный военный одной из стран-членов объединения заявил, что пока что необходимо нарастить силы подразделений, прежде чем принимать участие в подобных боевых действиях.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Эковас Омара Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране