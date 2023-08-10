Лидер мятежников в Нигере объявил о формировании нового правительства

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Мятежники Нигера сформировали собственное правительство переходного периода, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на ActuNiger.

Согласно указу председателя Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахмана Чиани, новый кабмин состоит из 20 министерств, которые возглавили как военные, так и гражданские лица.

Главой правительства считается Али Ламин Зейн. На нем же будут вопросы экономики и финансов. Министром национальной обороны назначили генерал-лейтенанта Салифу Моди. Министром внутренних дел стал генерал Мохамед Тумба. Кресло клавы МИД занял Бакари Яу Сангаре.

Также назначены главы министерств юстиции, энергетики, торговли, связи, сельского хозяйства, здравоохранения, молодежи и спорта, транспорта и оснащения, ремесел и туризма.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.



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