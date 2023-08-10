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10 августа, 19:19

Политика

ЭКОВАС рассматривает по Нигеру все варианты, включая применение силы

Фото: AP Photo/Sam Mednick

Экономическое сообщество стран Западной Африки не исключает возможность применения силы как крайней меры в отношении ситуации в Нигере, сообщает телеканал Al Jazeera.

"Рассматриваем все варианты в отношении Нигера, включая применение силы в качестве крайней меры", – отметил председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу на саммите ЭКОВАС.

Как сообщает Reuters, сообщество поручило незамедлительно привести в готовность резервные силы государств – членов ЭКОВАС.

Военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Комментируя ситуацию в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Позже лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

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