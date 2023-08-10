10 августа, 19:19Политика
ЭКОВАС рассматривает по Нигеру все варианты, включая применение силы
Фото: AP Photo/Sam Mednick
Экономическое сообщество стран Западной Африки не исключает возможность применения силы как крайней меры в отношении ситуации в Нигере, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Рассматриваем все варианты в отношении Нигера, включая применение силы в качестве крайней меры", – отметил председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу на саммите ЭКОВАС.
Как сообщает Reuters, сообщество поручило незамедлительно привести в готовность резервные силы государств – членов ЭКОВАС.
Военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.
Комментируя ситуацию в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Позже лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.
В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства
Читайте также