Французского посла в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности

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Посол Франции в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что полиции Нигера поручили принять ряд мер, направленных на высылку из страны главы дипломатического представительства Франции. Информация о сроках выдворения дипломата не приводилась.

Ранее сообщалось, что военные мятежники в Нигере приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

СМИ отмечали, что некоторые жители страны также потребовали от местных властей прекратить подачу электричества, воды и поставки продовольствия на французскую базу.

В конце июля на территории Нигера произошел государственный переворот. Ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники порекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

Также отмечалось, что генсек МИД Алжира Лунес Маграман планирует посетить Нигер по поручению президента страны Абдельмаджида Теббуна 24 августа.



Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции