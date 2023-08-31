В ЕС заявили, что не планируют эвакуацию своих граждан из Габона

Фото: телеграм-канал SHOT

Страны Евросоюза не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, предпосылок для эвакуации нет, ситуация в стране спокойная.

"Не видим рисков насилия. В Габоне находятся тысячи граждан европейских стран, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу", – цитирует Борреля ТАСС.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Стало известно, что переворот в стране возглавил Брис Олигуи Нгема. Его мятежники назначили главой государства на переходный период.

Госпереворот осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Африканский союз, куда входят почти все государства континента, в свою очередь, призывал военных в Габоне гарантировать безопасность отстраненного президента и его семьи.

В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства