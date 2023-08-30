Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период

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Мятежники, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего местной республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление военных, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Стало известно, что переворот в стране возглавил Брис Олигуи Нгема.

Госпереворот осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Африканский союз, куда входят почти все государства континента, в свою очередь, призывал военных в Габоне гарантировать безопасность отстраненного президента и его семьи.

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