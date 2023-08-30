Генсек ООН осудил переворот в Габоне

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил переворот в Габоне как средство разрешить постэлекторальный кризис. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Генеральный секретарь пристально следит за развитием ситуации в Габоне", – передает его слова ТАСС.

По его информации, Гутерриш призвал службы безопасности и армию гарантировать физическую неприкосновенность президента республики и членов его семьи.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Стало известно, что переворот в стране возглавил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции