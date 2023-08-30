Президента Габона отправили в отставку с сохранением гражданских прав

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Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, однако он сохранит все гражданские права. Об этом рассказал глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема газете Monde.

Как сообщает источник, именно Нгема стал главой военного переворота в Габоне. Генерал также рассказал, что теперь будет со свергнутым главой государства.

"Он обычный габонец, как и все остальные", – отметил Нгема.

По его словам, Ондимба не имел права избираться на третий срок, поэтому армия решила взять на себя ответственность за его отстранение от правления.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал происходящие в Африке перевороты и заявил радио КП, что они случились по причине ослабления Франции. Как он утверждает, бывшие колонии Франции уже не боятся ее, так как она становится "хроническим больным Запада".

"Все или большая часть африканских элит готова выходить из-под французского влияния. Все страны Африки зависят от цепочек поставок и не могли предложить альтернативу тому, чтобы Франция высасывала из нее ресурсы через навязанное экономическое сотрудничество", – рассказал Брутер.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

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