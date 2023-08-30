Экс-глава МИД может стать временным президентом Габона – СМИ

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Президентом переходного периода в Габоне может стать бывший министр иностранных дел страны Жан Пин, который принимал участие в выборах главы государства в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местного движения "Новая власть", экс-кандидата в президенты страны Привата Нгомо.

Четкого представления о том, как будет организован переходный период, пока нет. Тем не менее Нгомо выразил уверенность в том, что военные сформируют временное правительство с привлечением гражданских. Последним могут доверить, например, посты министра экономики и премьер-министра.

В целом Нгомо заметил, что габонская оппозиция и местное население поддерживают действия военных. По его словам, люди очень рады тому, что "рухнула диктатура".

Также Нгомо рассказал, что военный мятеж в Габоне возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема.

"Они (военные. – Прим. ред.) пришли, остановили трансляцию результатов и решили отменить результаты выборов, закрыть границы и распустить все органы власти. Теперь ждем следующего заявления", – сказал габонский политик.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

