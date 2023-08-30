Афросоюз призвал военных в Габоне гарантировать безопасность президента Ондимбы

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Африканский союз, куда входят почти все государства континента, призывает военных в Габоне гарантировать безопасность отстраненного президента Али Бонго Ондимба и его семьи. Это следует из заявления председателя Комиссии Афросоюза Мусы Факи Махамата, опубликованного на сайте организации.

"Председатель Комиссии <...> с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Габонской Республике и решительно осуждает попытку государственного переворота в стране", – говорится в заявлении.

В организации призвали габонских политиков и военных к мирному урегулированию сложившейся ситуации с целью скорейшего восстановления демократического конституционного строя в стране.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже президента поместили под домашний арест и принудительно отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Мятежники заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

