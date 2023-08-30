Песков заявил, что ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности

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Ситуация с попыткой госпереворота в Габоне является предметом глубокой озабоченности, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера прокомментировать напряженную обстановку в африканской стране.

"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", – подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ обеспокоена из-за событий в Габоне. Дипломат выразила надежду на скорейшее разрешение конфликта и стабилизацию обстановки.

"Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", – сказала она на брифинге.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

Позднее мятежные военные в Габоне объявили о закрытии границ страны до дальнейшего распоряжения. Высокопоставленный офицер выступил по национальному телевидению и сообщил, что военные захватили власть.

В частности, они решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд. Военные заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Как отмечали СМИ, лидера Габона поместили под домашний арест. Кроме того, был задержан и его сын.



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