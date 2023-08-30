Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу после захвата власти в стране военными. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на частную компанию Ambrey.

"Власти отказываются давать разрешение на выход судов", – отмечается в заявлении.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

Как отмечает радио Europe1, оппозиция во главе с кандидатом в президенты Альбертом Ондо Оссой 28 августа предлагала действующему главе Габона передать власть без кровопролития. Они заявляли, что их собственные подсчеты голосов якобы указывают на их победу, однако подтверждений этому не было.

30 августа военные захватили власть в Габоне и объявили о роспуске сената, национального собрания и конституционного суда. Также мятежники закрыли границы страны до дальнейшего распоряжения.

В посольстве РФ заявили, что не имеют информации о пострадавших в ходе последних событий в Габоне россиянах, и сообщили, что обстановка в столице страны остается спокойной. Тем не менее дипмиссия приняла дополнительные меры безопасности в отношении своих сотрудников и членов их семей.

В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства