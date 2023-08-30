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Мятежные военные в Габоне объявили о закрытии границ страны до дальнейшего распоряжения. Об этом заявило агентство Reuters.

По данным агентства, высокопоставленный офицер выступил по национальному телевидению и сообщил, что военные захватили власть в стране.

"Границы страны закрыты до дальнейшего распоряжения", – говорится в сообщении.

Агентство AFP добавило, что военные в Габоне решили распустить сенат, национальное собрание и конституционный суд.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

Впервые 64-летний Али Бонго Ондимба был избран на пост главы государства в 2009 году после смерти его отца Омара Бонго Ондимбы, который возглавлял страну более 40 лет.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

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