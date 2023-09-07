США передислоцируют часть своих вооруженных сил в Нигере – СМИ

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США намерены передислоцировать часть своих вооруженных сил в Нигере, а также вернуть некоторых военнослужащих на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Из предосторожности Министерство обороны США переводит часть американских военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что страну покинут военнослужащие и техника, в которых сейчас там нет необходимости.

Ранее в СВР России заявили, что спецслужбы США собираются вернуть практику ликвидации "неудобных" лидеров Нигера, которые пришли к власти после переворота. В ведомстве отметили, что власти США не одобряют произошедший в африканской стране военный мятеж.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.



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