В Госдепе заявили, что США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв посла

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Правительство США не получало от МИД Нигера, контролируемого мятежниками, запроса на отзыв посла из страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство иностранных дел Нигера сообщило США, что письмо с требованием к американскому дипломатическому персоналу уехать [из страны], изображения которого циркулируют в интернете, было издано не министерством иностранных дел. Такой запрос не поступал к правительству США", – заявили в Госдепе США.

Ранее агентство France Presse сообщило, что мятежники в Нигере дали послам США, Германии, Нигерии и Франции двое суток на то, чтобы покинуть страну. При этом министерство иностранных дел Франции отклонило их требование, заявив, что агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.



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