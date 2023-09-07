СВР сообщила о подготовке спецслужб США к ликвидации "неудобных" лидеров Нигера

Фото: 123RF/sainaniritu

Спецслужбы США собираются вернуть практику ликвидации "неудобных" лидеров Нигера, которые пришли к власти после переворота. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По информации российской разведки, США не одобряют произошедшую в Нигере смену власти, в результате которого пришла временная администрация во главе с генералом Абдурахманом Чиани. Поэтому в правительстве уже обсуждают возможных исполнителей покушений на членов нового руководства республики.

"Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения", – сказано в заявлении СВР.

Также, как утверждают в разведке РФ, в США хотят не только остановить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, но и заполучить французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле.

"Представители американских спецслужб делают ставку на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона", – заявили в СВР.

Государственный переворот произошел в Нигере 26 июля, ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой, свергнув президента страны Мохамеда Базума.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям. Затем они объявили о приостановке деятельности международных организаций, национальных НПО и агентств ООН в зонах военных операций.

Помимо этого, мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

4 сентября мятежники открыли национальное воздушное пространство для коммерческих и гражданских рейсов в Нигере. 5 сентября Франция начала обсуждать с Нигером процесс по выводу войск из африканской страны.

В ЭКОВАС предложили военным в Нигере переходный период на 9 месяцев