Мятежники в Нигере открыли воздушное пространство для коммерческих и гражданских рейсов

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Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, открыли национальное воздушное пространство для коммерческих и гражданских рейсов. Об этом пишет ActuNiger со ссылкой на уведомление властей.

Воздушное пространство республики было закрыто с 6 августа. По данным портала, постановление о его открытии не распространяется на военные и другие специализированные рейсы.

Ранее постоянный координатор ООН в Нигере Луиза Обен заявила, что решение правительства о закрытии воздушного пространства страны осложняет доставку гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Государственный переворот произошел в Нигере 26 июля, ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой, свергнув президента страны Мохамеда Базума.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям. Затем они объявили о приостановке деятельности международных организаций, национальных НПО и агентств ООН в зонах военных операций.

Помимо этого, мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

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