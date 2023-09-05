Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе войск – СМИ

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Франция начала обсуждать с Нигером процесс по выводу войск из африканской страны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что сейчас начались переговоры о выводе отдельных подразделений французских войск. Также источник отметил, что это является нормальной практикой, так как сотрудничество в области борьбы с терроризмом между странами завершено.

На данный момент в Нигере, по данным издания, находится примерно 1,5 тысячи солдат Франции.

Государственный переворот произошел в Нигере 26 июля, ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой, свергнув президента страны Мохамеда Базума.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям. Затем они объявили о приостановке деятельности международных организаций, национальных НПО и агентств ООН в зонах военных операций.

Помимо этого, мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

4 сентября мятежники открыли национальное воздушное пространство для коммерческих и гражданских рейсов в Нигере.

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