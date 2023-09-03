Нигерия отозвала своих послов из всех стран мира

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Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны со всего мира после анализа ситуации в диппредставительствах государства. Об этом сообщается на странице администрации президента в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что данное решение не касается нигерийских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.

Ранее суд Ниамея выпустил постановление, согласно которому посол Франции Сильвен Итте, ранее лишенный аккредитации, должен быть выслан из Нигера.

Отмечалось, что иск в отношении диппредставителя был подан действующими властями Нигера.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции